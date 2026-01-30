Mardin Kızıltepe'de Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir vatandaşın evinin önüne park ettiği motosiklet, sabah erken saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık Anı ve Görüntüler

Edinilen bilgilere göre, Ersoylu Mahallesi 108. Sokak’ta meydana gelen olayda, iki şahıs sokağa gelerek park halindeki motosikleti kısa sürede alıp olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin rahat tavırlarla motosikleti bölgeden götürdüğü ve işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirdikleri görülüyor.

Polis Soruşturması

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak inceleniyor ve bölgedeki güvenlik önlemleri gözden geçiriliyor.

