Mardin Kızıltepe'de Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde park halindeki motosiklet, sabah erken saatlerde iki kişi tarafından çalındı; olay güvenlik kamerasına yansıdı, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:34
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:39
Mardin Kızıltepe'de Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

Mardin Kızıltepe'de Motosiklet Hırsızlığı Kamerada

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir vatandaşın evinin önüne park ettiği motosiklet, sabah erken saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık Anı ve Görüntüler

Edinilen bilgilere göre, Ersoylu Mahallesi 108. Sokak’ta meydana gelen olayda, iki şahıs sokağa gelerek park halindeki motosikleti kısa sürede alıp olay yerinden uzaklaştı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin rahat tavırlarla motosikleti bölgeden götürdüğü ve işlemi hızlı bir şekilde gerçekleştirdikleri görülüyor.

Polis Soruşturması

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri delil olarak inceleniyor ve bölgedeki güvenlik önlemleri gözden geçiriliyor.

MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE BİR VATANDAŞIN EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ MOTOSİKLET, SABAH ERKEN...

MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE BİR VATANDAŞIN EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ MOTOSİKLET, SABAH ERKEN SAATLERDE KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER TARAFINDAN ÇALINDI

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Drift Yapan Sürücüye 58 bin lira Ceza
2
Bursa İnegöl'de 5 Araca Gece Yarısı Saldırı Kamerada
3
Gebze'de 112 personeline tehdit iddiası: İki hastane yöneticisine 7,5 yıla kadar hapis talebi
4
Kayıp Öğrenci Deniz İbişler’in Beşiktaş’ta Denize Atladığı Görüntüler Ortaya Çıktı
5
Afyonkarahisar'da Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
6
Bingöl'de Çatıdan Düşen Kar Kütlesi: Bir Kişi Saniyelerle Kurtuldu
7
İzmir'de Fırtına Hasarı: Kemalpaşa OSB'de 9 Fabrika, 5 Konut, 5 Araç Zarar Gördü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları