Niğde'de Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Operasyon Detayları

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kaçakçılığın önlenmesi, vergi kaybının engellenmesi ve toplum düzeninin korunması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında yapılan operasyonda arama gerçekleştirildi. Aramalarda 1 milyon adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

NİĞDE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE TÜTÜN VE TÜTÜN MAMULLERİ KAÇAKÇILIĞINA YÖNELİK OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ.