Niğde'de Kaçak Tütün Operasyonu: 1 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Niğde'de düzenlenen operasyonda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1 şüpheliyi yakaladı ve aracında 1 milyon adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 13:37
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 13:37
Operasyon Detayları

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kaçakçılığın önlenmesi, vergi kaybının engellenmesi ve toplum düzeninin korunması amacıyla yürütülen çalışma kapsamında yapılan operasyonda arama gerçekleştirildi. Aramalarda 1 milyon adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Operasyonda 1 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

