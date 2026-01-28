Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 26 Ocak'ta çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 yaralandı; soruşturmada 14 gözaltından 6 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 21:01
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 21:01
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Olay, 26 Ocak'ta Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi'nde meydana geldi. Tartışmanın henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavgaya dönüştüğü bildirildi.

Soruşturma ve gözaltılar

Olayın ardından polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu olaya karıştıkları tespit edilen 14 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilenlerden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 kişi ise savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Hayatını kaybeden şahsın kimliği Suud Çeçen (56) olarak açıklandı.

