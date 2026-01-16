Mardin Mazıdağı’nda Kayıp Çocuklar: Abdullah Erat (7) ve Davut Esen (9) İçin Arama Başladı

Mardin Mazıdağı’nda kaybolan iki çocuk için seferberlik

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Meşeli Mahallesinde yaşayan aileler, öğleden sonra çocuklarından haber alamayınca yetkililere bildiride bulundu. Ailelerin yapılan başvurusu üzerine Abdullah Erat (7) ve Davut Esen (9) isimli çocukların bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay ve ihbar

Edinilen bilgiye göre, çocuklardan saat 14.00 sularından itibaren haber alınamadı. Ailelerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekiplerin sevk ve çalışma detayları

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri gönderildi. Yakınlarının verdiği bilgi doğrultusunda ekipler, çocukların köy yakınlarındaki sulama göletine gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde yoğunlaştı.

Ekipler gölet çevresinde ve su yüzeyinde aramalarını yoğunlaştırırken, jandarma ekipleri köy kırsalında tarama faaliyeti yürütüyor. Arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.

