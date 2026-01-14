Marmaris’te Begonville Hotel Güçlendirme Çalışması Sırasında Çöktü

AYDIN (İHA) - Muğla’nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan Begonville Hotel isimli apart otel çöktü.

Olay, Siteler Mahallesi 153 sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, güçlendirme çalışması yapılan apart otel büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme sırasında binada kimsenin bulunduğu öğrenilmedi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri

Çökmenin ardından bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bina çevresinde güvenlik önlemi alınırken, bölgede arama, kurtarma ve inceleme çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

