Marmaris’te Begonville Hotel Güçlendirme Çalışması Sırasında Çöktü

Marmaris’te Siteler Mahallesi’nde güçlendirme çalışması yapılan Begonville Hotel çöktü; çökme sırasında binada kimsenin olmadığı bildirildi, ekipler müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:30
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:30
Marmaris’te Begonville Hotel Güçlendirme Çalışması Sırasında Çöktü

Marmaris’te Begonville Hotel Güçlendirme Çalışması Sırasında Çöktü

AYDIN (İHA) - Muğla’nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan Begonville Hotel isimli apart otel çöktü.

Olay, Siteler Mahallesi 153 sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, güçlendirme çalışması yapılan apart otel büyük bir gürültü ile çöktü. Çökme sırasında binada kimsenin bulunduğu öğrenilmedi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri

Çökmenin ardından bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından bina çevresinde güvenlik önlemi alınırken, bölgede arama, kurtarma ve inceleme çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Marmaris'te güçlendirme çalışması yapılan apart otel çöktü

Marmaris'te güçlendirme çalışması yapılan apart otel çöktü

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bafra'da 25 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı
2
Büyükçekmece'de Cep Telefonu Hırsızı Güvenlik Kamerasında
3
Büyükçekmece'de Canlı Yayın Yapan Yayıncı Denize Atlayan Kadını Kurtardı
4
Bilecik Söğüt’te Yol Kontrolünde Şaşırtan Hırsızlık: Elektrik Direği Demirleri Ele Geçirildi
5
Bolu İzzet Baysal'da Klima Tartışması Arbedeye Dönüştü
6
Samsun İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
7
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları