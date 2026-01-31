Menteşe'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosiklet çarpıştı; motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 02:19
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 02:28
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde gerçekleşti.

Olayın seyri

Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan bir otomobil ile motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Müdahale ve hastaneye sevk

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kaza yerinde ilk müdahaleyi yaptı ve yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İnceleme ve trafik akışı

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle Uğur Mumcu Bulvarı'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

