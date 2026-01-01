Menteşe'deki ölümlü kazada kaçan şüpheli Çine'de yakalandı, tutuklandı

Menteşe'de ölümlü kazada kaçan şüpheli Çine'de yakalandı
25 Aralık'taki trafik kazasında bir kişi tutuklandı
Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde 25 Aralık gecesi meydana gelen trafik kazasında, 24 yaşındaki Cihan Özbay yaşamını yitirdi.
Kaza sırasında 48 AYG 597 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından sürücünün olay yerinden kaçtığı belirlendi.
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışmada, kaçan şüphelinin Fatih S. olduğu ve kazaya karışan aracını çekici yardımıyla Aydın'ın Çine ilçesine götürdüğü tespit edildi.
Takip sonucu Çine'de yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Fatih S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
