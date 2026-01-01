DOLAR
Menteşe'deki ölümlü kazada kaçan şüpheli Çine'de yakalandı, tutuklandı

Menteşe'de 25 Aralık'ta meydana gelen kazada 24 yaşındaki Cihan Özbay hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Fatih S., Çine'de yakalanıp tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 10:23
Menteşe'deki ölümlü kazada kaçan şüpheli Çine'de yakalandı, tutuklandı

Menteşe'de ölümlü kazada kaçan şüpheli Çine'de yakalandı

25 Aralık'taki trafik kazasında bir kişi tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi'nde 25 Aralık gecesi meydana gelen trafik kazasında, 24 yaşındaki Cihan Özbay yaşamını yitirdi.

Kaza sırasında 48 AYG 597 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı. Kazanın ardından sürücünün olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü geniş çaplı çalışmada, kaçan şüphelinin Fatih S. olduğu ve kazaya karışan aracını çekici yardımıyla Aydın'ın Çine ilçesine götürdüğü tespit edildi.

Takip sonucu Çine'de yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Fatih S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

