Mersin'de abart egzoz denetimi: 71 araca 657 bin 957 TL ceza

Mersin'de 10 günde yapılan denetimlerde 71 araca abart egzoz nedeniyle toplam 657 bin 957 TL ceza kesildi; araçlar trafikten men edildi.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 20:40
Mersin'de son 10 gün içinde yapılan trafik denetimlerinde, mevzuata aykırı abart egzoz kullandığı tespit edilen araçlara yönelik geniş çaplı işlem uygulandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denetimler kapsamında 37 motosiklet ve 34 otomobil olmak üzere toplam 71 araç hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

Mevzuata aykırı teknik değişiklik yaparak çevreyi rahatsız edici gürültüye neden olduğu belirlenen araçlar trafikten men edildi, sürücülere toplam 657 bin 957 TL idari para cezası kesildi.

Açıklamada, trafik kurallarına uymayan, çevreyi ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hiçbir davranışa müsamaha gösterilmeyeceği vurgulandı. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla trafik denetimlerinin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

