Mersin'de Kurşunlama ve Yaralama: 4 Şüpheli Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentteki adli olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Çalışmalar sonucunda iki ayrı olayın şüphelileri yakalandı.

Adana'ya kaçan zanlılar yakalandı

Merkez Akdeniz Şevket Sümer Mahallesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayıyla ilgili olarak şüphelilerin plakası tespit edilen araçla Adana'ya kaçtığı belirlendi. Adana'da düzenlenen operasyonda şüpheliler F.C., R.C. ve İ.K., olayda kullandıkları araç ve 1 tabanca ile yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden R.C. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarsus'taki kurşunlama zanlısı kovalamayla yakalandı

Tarsus Barbaros Mahallesi'nde gerçekleşen kurşunlama olayına ilişkin yürütülen çalışmada şüpheli İ.D., polisin kovalamacası sonucu olayda kullandığı araç ve tabancayla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

