DOLAR
42,92 -0,05%
EURO
50,52 0,17%
ALTIN
6.221,57 0,48%
BITCOIN
3.865.048,84 -2,78%

Mersin'de Kurşunlama ve Yaralama: 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de iki ayrı kurşunlama ve yaralama olayına karışan 4 şüpheli, Emniyet ekiplerinin operasyonuyla yakalandı; 2 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 09:23
Mersin'de Kurşunlama ve Yaralama: 4 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Kurşunlama ve Yaralama: 4 Şüpheli Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentteki adli olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Çalışmalar sonucunda iki ayrı olayın şüphelileri yakalandı.

Adana'ya kaçan zanlılar yakalandı

Merkez Akdeniz Şevket Sümer Mahallesinde meydana gelen ateşli silahla yaralama olayıyla ilgili olarak şüphelilerin plakası tespit edilen araçla Adana'ya kaçtığı belirlendi. Adana'da düzenlenen operasyonda şüpheliler F.C., R.C. ve İ.K., olayda kullandıkları araç ve 1 tabanca ile yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden R.C. tutuklanırken, diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarsus'taki kurşunlama zanlısı kovalamayla yakalandı

Tarsus Barbaros Mahallesi'nde gerçekleşen kurşunlama olayına ilişkin yürütülen çalışmada şüpheli İ.D., polisin kovalamacası sonucu olayda kullandığı araç ve tabancayla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MERSİN'İN 2 İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KURŞUNLAMA VE YARALAMA OLAYLARINA KARIŞAN 4 ŞÜPHELİ POLİSİN...

MERSİN'İN 2 İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KURŞUNLAMA VE YARALAMA OLAYLARINA KARIŞAN 4 ŞÜPHELİ POLİSİN ÇALIŞMASIYLA YAKALANDI.

MERSİN'İN 2 İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KURŞUNLAMA VE YARALAMA OLAYLARINA KARIŞAN 4 ŞÜPHELİ POLİSİN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 23 Yıl Hapisle Aranan Firari M.B. Jandarmaya Yakalandı
2
Avcılar'da Seyir Halindeki Minibüs Alev Aldı — Güvenlik Kamerası Görüntüsü
3
Antakya'da Seyir Halindeki TOFAŞ Otomobil Alevlere Teslim Oldu
4
Ayşe Tokyaz Davası Bugün Başlıyor: Cemil Koç ve 9 Sanık Hakim Karşısında
5
Acıpayam'da Otomobil Park Halindeki Tırın Dorsesine Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı yolunda kaza: 5 yaralı
7
Mersin'de Kurşunlama ve Yaralama: 4 Şüpheli Yakalandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller