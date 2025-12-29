Kırklareli: Kocahıdır Mahallesi'nde Huzur Toplantısı — Toplum Destekli Polislik Güçleniyor

Kırklareli'de Kocahıdır Mahallesi'nde Huzur Toplantısı

Kırklareli’nin Kocahıdır Mahallesi'nde, toplum destekli polislik anlayışının güçlendirilmesi amacıyla bir huzur toplantısı düzenlendi. Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mahalle kahvehanesinde gerçekleştirildi.

Toplantının amacı

Toplantıda temel hedef olarak güvenlik hizmetlerinde vatandaş katılımının artırılması, mahalle sakinlerinin taleplerinin doğrudan alınması ve yaşanan sorunlara yerinde, çözüm odaklı yanıtlar üretilmesi gösterildi.

Katılımcılar ve gündem

Katılım sağlayan kurum ve kuruluşlar yürüttükleri çalışmaları ayrıntılı şekilde aktardı. Mahalle sakinlerinin dile getirdiği talep, öneri ve sorunlar tek tek dinlenerek değerlendirildi; karşılıklı görüş alışverişiyle çözüm yolları üzerinde duruldu.

Sonuç ve ileriye dönük planlar

Yetkililer, gerçekleştirilen toplantının toplum destekli polislik anlayışının güçlendirilmesine katkı sunduğunu vurguladı. Benzer toplantıların farklı mahallelerde devam edeceği belirtilirken, vatandaşların güvenli bir yaşam ortamına katkı sunmasının önemi bir kez daha ifade edildi.

KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ANLAYIŞININ GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA KOCAHIDIR MAHALLESİ’NDE HUZUR TOPLANTISI DÜZENLENDİ.