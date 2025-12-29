DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,61 0,02%
ALTIN
6.165,33 1,38%
BITCOIN
3.834.565,89 -1,94%

Kırklareli: Kocahıdır Mahallesi'nde Huzur Toplantısı — Toplum Destekli Polislik Güçleniyor

Kırklareli Kocahıdır Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen huzur toplantısında vatandaşların talepleri dinlendi, çözüm odaklı adımlar konuşuldu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:42
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:42
Kırklareli: Kocahıdır Mahallesi'nde Huzur Toplantısı — Toplum Destekli Polislik Güçleniyor

Kırklareli'de Kocahıdır Mahallesi'nde Huzur Toplantısı

Kırklareli’nin Kocahıdır Mahallesi'nde, toplum destekli polislik anlayışının güçlendirilmesi amacıyla bir huzur toplantısı düzenlendi. Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mahalle kahvehanesinde gerçekleştirildi.

Toplantının amacı

Toplantıda temel hedef olarak güvenlik hizmetlerinde vatandaş katılımının artırılması, mahalle sakinlerinin taleplerinin doğrudan alınması ve yaşanan sorunlara yerinde, çözüm odaklı yanıtlar üretilmesi gösterildi.

Katılımcılar ve gündem

Katılım sağlayan kurum ve kuruluşlar yürüttükleri çalışmaları ayrıntılı şekilde aktardı. Mahalle sakinlerinin dile getirdiği talep, öneri ve sorunlar tek tek dinlenerek değerlendirildi; karşılıklı görüş alışverişiyle çözüm yolları üzerinde duruldu.

Sonuç ve ileriye dönük planlar

Yetkililer, gerçekleştirilen toplantının toplum destekli polislik anlayışının güçlendirilmesine katkı sunduğunu vurguladı. Benzer toplantıların farklı mahallelerde devam edeceği belirtilirken, vatandaşların güvenli bir yaşam ortamına katkı sunmasının önemi bir kez daha ifade edildi.

KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ANLAYIŞININ GÜÇLENDİRİLMESİ...

KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ANLAYIŞININ GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA KOCAHIDIR MAHALLESİ’NDE HUZUR TOPLANTISI DÜZENLENDİ.

KOCAHIDIR MAHALLESİ KAHVEHANEDE GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA, GÜVENLİK HİZMETLERİNDE VATANDAŞ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Karda Duramayan Ticari Araç Minibüse Çarptı
2
Muğla’da Jandarma Haftalık Operasyonu: 80 Şahıs Yakalandı
3
Nevşehir'de Tır Şarampole Devrildi: Kaza Anı Kamerada
4
Çayırova'da Belediye Otobüsü ile Motokuryenin Çarpışma Anı Kamerada
5
Kırmızı Bültenle Aranan Müteahhit Tutuklandı — Furkan Apartmanı Davasında Şok Savunma
6
Erden Timur: 'Hiçbir Bahis Üyeliğim Olmadı' — Eski Galatasaray Başkan Vekilinin İfadesi
7
Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 288 Olay, 376 Yakalama, 29 Tutuklama (21-28 Aralık 2025)

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı