TEM Otoyolu'nda Panelvan Alev Aldı: Sürücü Son Anda Kurtuldu

TEM Otoyolu Bağcılar İstoç mevkiinde seyir halindeki 34 DY 7253 plakalı panelvan sabah saatlerinde alev aldı; sürücü Murat Ergün son anda kurtuldu.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:44
Bağcılar İstoç mevkiinde sabah vakti korku dolu anlar

Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolunun Bağcılar İstoç geçişinde meydana geldi. Sürücü Murat Ergün yönetimindeki 34 DY 7253 plakalı panelvan, seyir halindeyken ön kısmından dumanlar çıkarmaya başladı.

Durumu fark eden Ergün, aracı güvenli bir şekilde emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Kısa süre sonra panelvan alev aldı ve çevredeki diğer sürücüler yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı; ancak aracın ön kısmı kısa sürede tamamen yandı.

İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler yangına hızla müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını tamamen söndürdü.

Sürücü Murat Ergün, olay anını şöyle anlattı: "Aracımda seyir halindeyken bir anda ön kaputta dumanlar gördüm. Kaputu açtığımda kıvılcım oldu ve araç bir anda yandı. Ben yaralanmadım, iyiyim. Ama aracımda büyük hasar oluştu".

