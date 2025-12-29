DOLAR
Hilvan'da Kar Kazası: Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobil devrildi; 3 kişi yaralandı, yaralılar Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 12:08
Hilvan'da kar yağışı kazası: Devrilen otomobilde 3 yaralı

Kaza Demoğlu-Karakucak yolu üzerinde gerçekleşti

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir otomobil kontrolden çıkarak taklalar atıp devrildi. Olay, Demoğlu-Karakucak yolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdi. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak yolların kayganlaştığını belirterek sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

