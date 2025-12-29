Hilvan'da Kar Kazası: Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

Hilvan'da kar yağışı kazası: Devrilen otomobilde 3 yaralı

Kaza Demoğlu-Karakucak yolu üzerinde gerçekleşti

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bir otomobil kontrolden çıkarak taklalar atıp devrildi. Olay, Demoğlu-Karakucak yolu üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kayganlaşan yolda kontrolünü yitirdi. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Meydana gelen kazada yaralanan 3 kişi, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak yolların kayganlaştığını belirterek sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

HİLVAN KAZA