Bodrum'da Takla Atan Otomobil: Sürücü Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Bodrum Yalıkavak'ta sabah saatlerinde Çökertme Caddesi'nde takla atan otomobilin sürücüsü yara almadan kurtuldu; araç tabela ve ağaca çarptı, sürücü hastaneyi reddetti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:50
Bodrum’un Yalıkavak Mahallesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Olayda sürücünün yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Kaza Detayları

Kazanın, Çökertme Caddesi üzerinde gerçekleştiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce kaldırıma çıktı, ardından yol kenarında bulunan tabela ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarak ters döndü ve araçtan kopan parçalar yola savruldu.

Müdahale ve Soruşturma

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucu sürücünün durumunun iyi olduğu, hastaneye gitmeyi reddettiği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Polis çalışmalarını sürdürüyor; kazanın nedeni ve oluş şekliyle ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

