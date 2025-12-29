Arnavutköy'de Kavga: Necip Fazıl Caddesi'nde Yumrukların Hedefi Güçlükle Kaçtı

Olayın Detayları

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. Edinilen bilgiye göre, kavga iki kişi arasında başladı ve henüz bilinmeyen bir nedenle büyüdü.

Olay, Necip Fazıl Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kavgada şahıslardan biri diğerine yumrukla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ve yüzünden yumrukların hedefi olan adam, yaşadığı zorluklara rağmen kaçarak bölgeden uzaklaştı.

Görüntüler ve Tanıklar

Yaşanan yumruklu kavga anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kaçmaya çalışan kişinin güçlük çektiği ve kavganın kısa sürede gerilimli bir hâl aldığı görülüyor.

Konuya ilişkin yetkililerden veya taraflardan henüz ek bir açıklama yapılmadı.

