DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,54 -0,03%
BITCOIN
3.749.757,09 0,03%

Mersin'de Otoyollarda Jandarma Trafik Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması, son 1 ayda gerçekleştirdiği geniş denetimlerle otoyol güvenliğini artırıyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:04
Mersin'de Otoyollarda Jandarma Trafik Denetimleri Aralıksız Sürüyor

Mersin'de Otoyollarda Jandarma Trafik Denetimleri Aralıksız Sürüyor

İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarması ekipleri, vatandaşların güvenli seyahat edebilmesi için otoyollarda trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Yoğun Denetim Faaliyetleri

Mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan otoyol jandarması ekipleri, son 1 ay içerisinde yoğun denetim faaliyetleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda 3 bin 780 devriye faaliyeti icra edilirken, 111 radar uygulaması yapıldı. Ayrıca 48 saat süreyle dron destekli havadan trafik denetimi gerçekleştirildi.

İhlal ve İşlem Rakamları

Yapılan denetimler sonucunda bin 7 sürücüye hız ihlali, 657 sürücüye şerit ihlali, 12 sürücüye alkollü araç kullanma başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplam 3 bin 754 sürücüye adli ve idari işlem uygulandı.

Otoyol jandarması ekipleri, vatandaşların güvenli ve huzurlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla trafik denetimlerinin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

MERSİN'DE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI OTOYOL JANDARMASI EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE...

MERSİN'DE İL JANDARMA KOMUTANLIĞI OTOYOL JANDARMASI EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE SEYAHAT EDEBİLMELERİ AMACIYLA OTOYOLLARDA TRAFİK DENETİMLERİNİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Karakaya: 2025'te Bitlis'te Asayiş Raporu — Operasyon ve Yakalamalar
2
İrtikap Soruşturması: Yahşihan Eski Başkanı Türkyılmaz Tahliye Edildi
3
Elmalı'da 'Sakızmatik' Kumar Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
4
Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
5
Karaman'da Kepçeyle Kaçak Kazı: 14 Kişi Suçüstü Yakalandı
6
Karaman’da Kepçeli Tarihi Eser Operasyonu: 14 Gözaltı
7
Şanlıurfa Ceylanpınar'da Kaza: Merdiven Basamakları İşyerine Dalmayı Engelledi

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması