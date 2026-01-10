Mersin'de Sopalı Trafik Tartışması: 205 Promil Alkollü Sürücü Tutuklandı, 14 bin 121 TL Ceza

Mersin'de sopalı tartışmada H.A. tutuklandı; 205 promil alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu ve 14 bin 121 TL ceza verildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:41
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:55
Mersin'de Sopalı Trafik Tartışması: 205 Promil Alkollü Sürücü Tutuklandı, 14 bin 121 TL Ceza

Mersin'de Sopalı Trafik Tartışması: 205 Promil Alkollü Sürücü Tutuklandı

Olay ve soruşturma

Mersin'de trafikte yaşanan olayda, aracından inen ve elindeki sopa ile başka bir sürücüyü tehdit eden şahıs yakalandı. Yapılan işlemler sonrası şüpheli sürücü H.A., çıkarıldığı adli makamlarca 'Silahla Tehdit ve Kara Ulaşım Hareketini Engelleme Suçları'ndan tutuklandı.

Yasal işlem ve idari cezalar

İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre olayın devamında şüphelinin yaralamalı bir trafik kazasına da karıştığı ve 205 promil alkollü olduğunun tespit edildiği bildirildi. Şüpheli H.A. hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 14 bin 121 TL Trafik İdari Para Cezası uygulandı ve sürücü belgesine alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle el konuldu.

Emniyet yetkilileri, 'Trafik kurallarına uymayan, kamu düzenini bozan ve vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme izin verilmeyecektir' ifadesiyle konuyla ilgili kararlılıklarını vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

