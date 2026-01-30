Mersin'de yaya geçidinde otomobilin çarpma anları kamerada
Mersin'de elinde poşetlerle yaya geçidinden geçen bir kişiye otomobil çarptı. Çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza Detayları
Kaza, Merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 ELZ 26 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen bir şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle elindeki poşetlerle birlikte yola savrulan yaya yaralandı.
Kazayı görenler yaralıya yardım ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Hafif yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Görüntülerde Neler Var?
Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, önce yaya geçidinden geçen kişiye bir motosikletin yol vermediği, ardından gelen otomobilin çarpma anı yer aldı. Çarpma anı ve sonrasındaki müdahale anları kameralara saniye saniye yansıdı.
Soruşturma
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
MERSİN’DE YAYA GEÇİDİNDE MEYDANA GELEN KAZADA, BİR OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAFİF YARALANIRKEN, KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.