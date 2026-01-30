Mersin'de Yaya Geçidinde Otomobilin Çarpma Anları Kamerada

Mersin Yenişehir'de 33 ELZ 26 plakalı otomobilin yaya geçidinden geçen kişiye çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı; yaya hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 10:35
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 10:37
Mersin'de Yaya Geçidinde Otomobilin Çarpma Anları Kamerada

Mersin'de yaya geçidinde otomobilin çarpma anları kamerada

Mersin'de elinde poşetlerle yaya geçidinden geçen bir kişiye otomobil çarptı. Çarpma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza Detayları

Kaza, Merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 33 ELZ 26 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen bir şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle elindeki poşetlerle birlikte yola savrulan yaya yaralandı.

Kazayı görenler yaralıya yardım ederek sağlık ekiplerine haber verdi. Hafif yaralanan yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görüntülerde Neler Var?

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, önce yaya geçidinden geçen kişiye bir motosikletin yol vermediği, ardından gelen otomobilin çarpma anı yer aldı. Çarpma anı ve sonrasındaki müdahale anları kameralara saniye saniye yansıdı.

Soruşturma

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

MERSİN’DE YAYA GEÇİDİNDE MEYDANA GELEN KAZADA, BİR OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAFİF YARALANIRKEN...

MERSİN’DE YAYA GEÇİDİNDE MEYDANA GELEN KAZADA, BİR OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA HAFİF YARALANIRKEN, KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA SANİYE SANİYE YANSIDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Drift Yapan Sürücüye 58 bin lira Ceza
2
Bursa İnegöl'de 5 Araca Gece Yarısı Saldırı Kamerada
3
Gebze'de 112 personeline tehdit iddiası: İki hastane yöneticisine 7,5 yıla kadar hapis talebi
4
Kayıp Öğrenci Deniz İbişler’in Beşiktaş’ta Denize Atladığı Görüntüler Ortaya Çıktı
5
Afyonkarahisar'da Minibüs Şarampole Devrildi: 2 Kişi Yaralandı
6
Bingöl'de Çatıdan Düşen Kar Kütlesi: Bir Kişi Saniyelerle Kurtuldu
7
İzmir'de Fırtına Hasarı: Kemalpaşa OSB'de 9 Fabrika, 5 Konut, 5 Araç Zarar Gördü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları