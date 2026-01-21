Eskişehir'de Polisten Kaçan Alkollü Sürücüye 75 bin 570 TL Ceza

Eskişehir Odunpazarı'nda polisden kaçan 10 F 0056 plakalı araç, 5 gün sonra yeniden yakalandı; alkollü sürücü S.C.'ye 75 bin 570 TL ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 11:28
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 11:28
Eskişehir'de Polisten Kaçan Alkollü Sürücüye 75 bin 570 TL Ceza

Eskişehir'de polisten kaçan araç yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, polisin dur ikazına uymayan ve 5 gün önce izini kaybettiren araç, dün gece yapılan takip sonucu ele geçirildi. Sürücünün direksiyonu yolcu konumundaki kadına verdiğini iddia etmesi üzerine ekipler inceleme başlattı.

Kovalamaca ve durdurma

Dün gece saatlerinde Muttalip Mahallesi Sarıcakaya Caddesi'nde 10 F 0056 plakalı otomobil, polisin uyarısına uymayarak kaçtı. Aracın geçtiğimiz cuma akşamı 75. Yıl Mahallesi'ndeki uygulamada da dur ikazına uymadığı ve ekiplerin peşine takılmasına rağmen izini kaybettirdiği belirlendi. Yeni kovalamacada sürücü zaman zaman ters yöne girerek trafiğin güvenliğini hiçe saydı, Yeşiltepe Mahallesi ara sokaklarında izini kaybettirmeye çalıştı. Araç daha sonra çevre yoluna çıkarak Bursa istikametine doğru kaçtı; yolda kapama yapılarak durduruldu. Kovalamaca sırasında araç bir polis aracına çarparak maddi hasara neden oldu.

Sürücünün savunması ve uygulanan cezalar

Olay yerinde yapılan kontrolde, araçta yolcu konumunda bulunan kadının, yeni tanıştığı sürücüyle ilişkisini ve aracı kullanmadığını korkarak itiraf ettiği kaydedildi. Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarının incelenmesi sonucu aracı kullanan kişinin S.C. olduğu tespit edildi. Sürücü S.C., polis ekiplerine "Ben uyuyordum, kalktım suçum neydi" şeklinde savunma yaptı.

Yapılan alkol muayenesinde sürücünün 0.59 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye; alkollü araç kullanmak, sürücü alındığı halde araç kullanmak, trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde araç kullanmak, tek yönde ters istikamette sürüş, dur ikazına uymamak ve kırmızı ışık ihlali gibi maddelerden toplam 75 bin 570 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü işlemleri için emniyete götürülürken, araç çekiciyle çevre yolundan otoparka çekildi.

