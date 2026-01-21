Furkan Apartmanı davasında Tofaş Fiat bayisi döneminde 'kolon kesilmesi' iddiası

Furkan Apartmanı davasında 'kolon kesilmesi' iddiası

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 51 kişinin hayatını kaybettiği Furkan Apartmanı davasında, duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet S.Ç.'nin ifadeleri dikkat çekti.

Duruşmadaki ifade

Duruşma 16 Ocak'ta Nizip Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Salonda tutuksuz sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö., Bülent B., Nejdet A., Mehmet A., Oktay A., Ömer Ş., Coşkun Ş., sanık avukatları, maktul avukatları ve maktul aile yakınları yer aldı. Tutuklu sanık Hasan Hüseyin S. ve ev hapsindeki sanık Yılmaz Şahin Y. ise SEGBİS üzerinden duruşmaya katıldı.

Tanık Mehmet S.Ç. ifadesinde, binanın zemin katında geçmiş yıllarda Tofaş Fiat bayisi olarak faaliyet gösteren oto alım-satım firmasında işçi olarak çalıştığını, "Ben kolonun kesildiğini gördüm. Orada araba satıyorduk, işçi olarak çalışıyordum. Kolonlar kesilirken engel olmaya çalıştım ancak Çoşkun Ş. ve yanındakiler kolonları kesti. Olay 2001-2002 yılları arasında yaşandı. Kolonların kesildiğini diğer ortaklardan Nejdet A. da biliyordu" dedi.

Müdahale iddiaları ve mahkeme kararı

Tanığın beyanları, Furkan Apartmanı'nın yıkım nedenlerine ilişkin bilinçli müdahale ve yapı güvenliğinin zayıflatılması iddialarını yeniden gündeme getirdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hasan Hüseyin S.'nin tutukluluğunun devamına ve diğer sanıkların adli kontrol şartlarının sürdürülmesine karar vererek davayı 23 Ocak tarihine erteledi.

Ne olmuştu?

19 Temmuz 2024'teki karar duruşmasında, mühendis sanık Yılmaz Şahin Yurtyapan hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmiş; sanıklar Faik Ö., Eyüp Ö. ve Nejdet A. ise delil yetersizliği nedeniyle beraat etmişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 16. Ceza Dairesi, Nizip Ağır Ceza Mahkemesi kararını Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı ile tarafların itirazı üzerine bozdu. Kararda, beraat kararı verilen Faik Ö. ve Eyüp Ö. hakkında "kolon kesilmesi" iddiasıyla yeni bir iddianame hazırlandığı ve dosyaların birleştirilerek sanıkların birlikte yargılanmasının gerektiği vurgulandı. Kararda, "Tüm dosyaların birleştirilmesine karar verilerek, tüm delillerin birlikte tartışılması hakkaniyetli bir yargılama için gerekli olmakla birlikte yerel mahkemece verilen hükmün bozulmasına karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

