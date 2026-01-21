Sivas'ta Kangal'da Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı

Sivas'ta Kangal'da otomobil takla attı: 4 yaralı
Kaza detayları
Sivas’ta Kangal ilçesi Kocakurt mevkiinde meydana gelen kazada, Malatya’dan Sivas yönüne seyreden 06 HJ 933 plakalı Opel marka otomobil kontrolden çıkarak takla attı.
Araç ters dönerken araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
