Sivas'ta Kangal'da Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı

Kangal Kocakurt mevkiinde Malatya’dan Sivas yönüne giden Opel takla attı; araçtaki 4 kişi yaralandı, yaralılar Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:01
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:01
Sivas'ta Kangal'da Takla Atan Otomobilde 4 Yaralı

Sivas'ta Kangal'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaza detayları

Sivas’ta Kangal ilçesi Kocakurt mevkiinde meydana gelen kazada, Malatya’dan Sivas yönüne seyreden 06 HJ 933 plakalı Opel marka otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Araç ters dönerken araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS’TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI, OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI.

SİVAS’TA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL TAKLA ATTI, OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI.

