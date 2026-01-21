Isparta'da bacadan çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Olayın gelişimi

Isparta merkez Karaağaç Mahallesi 1830 Sokak'ta bulunan Nevriye T.'ye ait 2 katlı müstakil ev'in bacasında gece saatlerinde yangın başladı. Vatandaşların yoğun dumanı fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Müdahale ve hasar

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm yapıya yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti ve yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evin bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hâle geldi ve büyük çapta maddi hasar oluştu.

Soruşturma

İlk belirlemelere göre yangının bacadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

