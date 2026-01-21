Isparta'da bacadan çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Isparta Karaağaç Mahallesi'nde bacadan çıkan yangın kısa sürede yayıldı; itfaiye alevleri söndürdü, evin bir bölümü tamamen kullanılamaz hâle geldi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 12:27
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 12:27
Isparta'da bacadan çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Isparta'da bacadan çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Olayın gelişimi

Isparta merkez Karaağaç Mahallesi 1830 Sokak'ta bulunan Nevriye T.'ye ait 2 katlı müstakil ev'in bacasında gece saatlerinde yangın başladı. Vatandaşların yoğun dumanı fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Müdahale ve hasar

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm yapıya yayılan alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti ve yoğun çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, evin bir bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hâle geldi ve büyük çapta maddi hasar oluştu.

Soruşturma

İlk belirlemelere göre yangının bacadan kaynaklandığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bacadan çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

Bacadan çıkan yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Kaçakçılık Operasyonu: Tonlarca Ürün Ele Geçirildi, 18 Şüpheli Gözaltında
2
Üsküdar'da vitesi boşta kalan araç bahçeye uçtu
3
Eskişehir'de Kayıp 14 Yaşındaki Barış Özer Sağ Salim Bulundu
4
Edirne’de Anne Cinayeti: 8 Yaşındaki Kızın ‘Neden Kıydın Anneme?’ Feryadı
5
Edirne'de Gizli Buzlanma Kazası: Uzunköprü-Keşan Yolunda Araç Tarlaya Uçtu
6
Bursa'da huzur uygulaması: 4 bin 207 kişi sorgulandı
7
Isparta'da bacadan çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları