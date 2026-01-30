Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde Yeşilyurt Mahallesi Kardeş Langen Bulvarı kavşağında meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 22:04
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 22:04
Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Yeşilyurt Mahallesi Kardeş Langen Bulvarın Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 33 BAN 492 plakalı otomobil ile K. C.'ın kullandığı 33 BAY 119 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle takla atarak duran hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı; ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

