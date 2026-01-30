Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza Detayları
Kaza, Yeşilyurt Mahallesi Kardeş Langen Bulvarın Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.B. idaresindeki 33 BAN 492 plakalı otomobil ile K. C.'ın kullandığı 33 BAY 119 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle takla atarak duran hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı; ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
