Merzifon'da Park Halindeki Otomobil Motorunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Mahsen Mahallesi'nde park halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, aracın kullanılmaz hale gelmesine neden oldu; itfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 12:40
Amasya'nın Merzifon ilçesinde araç yangını

Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeyken motor bölümünden alev alan bir otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Olay, Mahsen Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, motor kısmından yükselen dumanları görerek durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonucu otomobilde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

