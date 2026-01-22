Merzifon'da Park Halindeki Otomobil Motorunda Yangın: Kullanılamaz Hale Geldi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde araç yangını
Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeyken motor bölümünden alev alan bir otomobil, kullanılmaz hale geldi.
Olay, Mahsen Mahallesi'nde meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, motor kısmından yükselen dumanları görerek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonucu otomobilde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.
