Sancaktepe'de İETT Otobüsleri Zincirleme Kazaya Karıştı: 3 Yaralı

Kemal Türkler Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde trafik kazası

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan çarpan bir İETT otobüsü zincirleme kazaya yol açtı. Çarpmanın etkisiyle öndeki İETT otobüsü, önündeki kamyonet ve diğer araçlara çarptı.

Kaza, Kemal Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde tedbir amaçlı güvenlik önlemi alırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Tanık Cihan Azim yaşananları şu sözlerle aktardı: "Dükkanın başındaydım. Kırmızı ışıkta bekleyen araçlara arkadan gelen İETT otobüsü çarptı. Otobüs, önündeki başka bir İETT otobüsüne vurdu, o da önündeki kamyonet ve diğer araçlara çarptı. Yaralılardan birinin başında kanama vardı, diğerinin ise vücudunda ciddi bir yarık bulunuyordu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı".

