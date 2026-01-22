Güllü’nün Kızının Eski Nişanlısı Kervan Eminoğlu Adli Kontrol Talebiyle Mahkemeye Sevk edildi

Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in eski nişanlısı Kervan Eminoğlu adli kontrol ve yurt dışı yasağı talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yalova’da 26 Eylül 2025’te terastan düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü (Gül Tut) olayına ilişkin soruşturma kapsamında, sanatçının kızının eski nişanlısı Kervan Eminoğlu ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Olayın kronolojisi

Olay, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki bir apartmanın beşinci katındaki kapalı terasta gerçekleşti. Ünlü şarkıcı Güllü (52), kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve adli süreç

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, olay sırasında evde bulunan sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter 13 Aralık 2025 tarihinde tutuklandı. Olayı Gülter’in gerçekleştirdiğini söyleyen arkadaşı Sultan Nur Ulu ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Olayla ilgili olarak Yalova’da ifade vermeye çağrılan Kervan Eminoğlu, ifadesinin ardından "Kasten öldürmeye azmettirme" şüphesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından zanlı adliyeye sevk edildi ve savcılık ifadesi sonrası adli kontrol ve yurtdışı çıkış yasağı talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

