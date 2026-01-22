Kocaeli'de Merdiven Altı Tavuk Parçalama Tesisi Mühürlendi

Çayırova'da ruhsatsız ve hijyen koşullarına uymayan kaçak tavuk parçalama tesisi denetlendi; son kullanma tarihi geçmiş ürünler tespit edilip işletme mühürlendi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:01
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:14
Kocaeli'de Merdiven Altı Tavuk Parçalama Tesisi Mühürlendi

Kocaeli'de Merdiven Altı Tavuk Parçalama Tesisi Mühürlendi

Çayırova'da yapılan denetimde ruhsatsız faaliyet gösteren ve hijyen kurallarına uymayan bir tavuk parçalama tesisi tespit edilerek kapatıldı.

Denetim ve tespitler

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede "merdiven altı" tabir edilen bir işletmenin kaçak tavuk parçalama tesisi olarak hizmet verdiği bilgisi üzerine denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde işletmenin ruhsatsız olduğu ve gerekli izin belgelerinin bulunmadığı saptandı.

Denetimde, tesiste hijyen şartlarına uyulmadığı ve son kullanma tarihi geçmiş baharat gibi ürünlerin bulunduğu belirlendi.

Alınan önlemler

Gıda mevzuatına aykırı üretim yapan iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi. Ekipler tarafından el konulan ürünler, imha edilmek üzere götürüldü.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

