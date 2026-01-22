Kocaeli'de Merdiven Altı Tavuk Parçalama Tesisi Mühürlendi

Çayırova'da yapılan denetimde ruhsatsız faaliyet gösteren ve hijyen kurallarına uymayan bir tavuk parçalama tesisi tespit edilerek kapatıldı.

Denetim ve tespitler

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede "merdiven altı" tabir edilen bir işletmenin kaçak tavuk parçalama tesisi olarak hizmet verdiği bilgisi üzerine denetim gerçekleştirdi. Kontrollerde işletmenin ruhsatsız olduğu ve gerekli izin belgelerinin bulunmadığı saptandı.

Denetimde, tesiste hijyen şartlarına uyulmadığı ve son kullanma tarihi geçmiş baharat gibi ürünlerin bulunduğu belirlendi.

Alınan önlemler

Gıda mevzuatına aykırı üretim yapan iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edildi. Ekipler tarafından el konulan ürünler, imha edilmek üzere götürüldü.

KOCAELİ'NİN ÇAYIROVA İLÇESİNDE RUHSATSIZ FAALİYET GÖSTEREN VE HİJYEN KURALLARINA UYMADIĞI BELİRLENEN TAVUK PARÇALAMA TESİSİ MÜHÜRLENDİ.