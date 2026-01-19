Meteoroloji 13. Bölge'den Kuvvetli Kar, Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bölge için kuvvetli kar yağışı, yoğun buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısında bulundu. Vatandaşlar ve ilgili birimler tedbirli olmaya davet edildi.

Uyarının detayları

"Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ’ın doğu kesimlerinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimlerde (1500m ve üzeri) ise yoğun (20 cm ve üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili birimlerin dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl çevreleri ile Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.

Öne çıkan riskler: Kuvvetli kar yağışı (10-20 cm), yüksek kesimlerde yoğun kar (20 cm ve üzeri), kuvvetli buzlanma, don, tipi ve çığ tehlikesi.

Vatandaşlar ve ilgili kurumlar ulaşım, enerji ve can güvenliği açısından gerekli tedbirleri almaya çağrıldı.

