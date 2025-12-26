MİT ve Emniyet, Yeni Yıl Eylemi Hazırlığındaki DEAŞ'lı İbrahim BURTAKUÇİN'i Yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, yeni yılda eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen bir teröristi yakaladı.

Ortak Operasyonla Yakalama

Güvenlik birimleri, eylem hazırlığı içinde olduğu belirlenen DEAŞ'lı İbrahim BURTAKUÇİN'e yönelik ortak bir operasyona imza attı ve şüpheli yakalandı.

Operasyon, iki kurumun koordineli çalışması sonucu başarıyla gerçekleştirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, yeni yılda eylem yapma hazırlığında olan DEAŞ’lı teröristi yakaladı