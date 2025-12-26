DOLAR
MİT ve Emniyet, Yeni Yıl Eylemi Hazırlığındaki DEAŞ'lı İbrahim BURTAKUÇİN'i Yakaladı

MİT ve Emniyet, yeni yılda eylem hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ şüphelisi İbrahim BURTAKUÇİN'i ortak operasyonla yakaladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:02
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, yeni yılda eylem yapma hazırlığında olduğu tespit edilen bir teröristi yakaladı.

Ortak Operasyonla Yakalama

Güvenlik birimleri, eylem hazırlığı içinde olduğu belirlenen DEAŞ'lı İbrahim BURTAKUÇİN'e yönelik ortak bir operasyona imza attı ve şüpheli yakalandı.

Operasyon, iki kurumun koordineli çalışması sonucu başarıyla gerçekleştirildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

