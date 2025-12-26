MİT, Yılbaşına Hazırlanan DEAŞ Sempatizanını Malatya'da Yakaladı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü, yeni yılda eylem gerçekleştirme hazırlığında olduğu belirlenen DEAŞ destekçisi İbrahim Burtakuçin'i düzenlenen ortak operasyonla ele geçirdi.

Operasyon ve tespitler

MİT'in yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, İbrahim Burtakuçin'in Türkiye'de DEAŞ adına faaliyet gösterdiği, fırsat bulduğunda çatışma bölgelerine intikal ederek DEAŞ'a katılma arayışında olduğu ve yılbaşında Türkiye'de DEAŞ adına eylem/saldırı hazırlığı yaptığı tespit edildi. Ayrıca söz konusu şahsın yurt içinde ve yurt dışında birçok DEAŞ sempatizanı ile irtibat halinde olduğu belirlendi.

Dijital materyaller ve deliller

Malatya'da yakalanan Burtakuçin'in evinde ve elektronik cihazlarında yapılan aramalarda yasaklı yayınlar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gerçekleştirilen incelemelerde tespit edilenler arasında şunlar yer aldı:

- DEAŞ’a ait yazılımlar

- DEAŞ sözde bayrağı/flamalarına ilişkin görseller

- Motivasyon amaçlı canlı bomba/fedai eylemlerinde kullanılan ve DEAŞ’a katılımı destekleyen ses dosyaları

- DEAŞ unsurlarına ve yöneticilerine ait görseller ve videolar

- DEAŞ unsurları ile gerçekleştirilen örgütsel görüşmelere ilişkin kayıtlar

Operasyonun sonucu

MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar sayesinde, DEAŞ'ın Türkiye'ye yönelik eylem planlamaları aksatıldı, örgütün unsur kazanımına ilişkin faaliyetleri deşifre edildi ve planlanan eylemler ele geçirildi. Operasyon, terör örgütünün olası saldırı girişimlerinin önlenmesine katkı sağladı.

İBRAHİM BURTAKUÇİN YAKALANDI