Mudanya Altınkum'da 3 Tekerlekli Elektrikli Motosiklet Denize Uçtu

Bursa'nın Mudanya Altınkum sahilinde sürücünün kontrolünü kaybettiği 3 tekerlekli elektrikli motosiklet kayalıklardan denize uçtu; 2 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 09:12
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 09:28
Olayın Detayları

Bursa’nın Mudanya ilçesi Altınkum sahil yürüyüş bandında meydana gelen kaza, çevredeki vatandaşların yüreklerini ağızlarına getirdi. Seyir halindeki 3 tekerlekli elektrikli motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce kayalıklara, ardından denize düştü.

Alınan bilgiye göre, içinde iki kişinin bulunduğu araç; sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten kayalıkların üzerine çarpıp ardından denize savruldu.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kurtarma çalışmaları sonucunda sahil güvenlik ekipleri, denize düşen M.T. ve R.M.'yi kısa sürede sudan çıkardı.

Kayalıklar üzerine düşmenin etkisiyle yaralanan iki kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma ve inceleme başlatıldı.

