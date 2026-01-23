Muğla'da 'Sakaraltı-Sakarüstü' Sahte Hesap Soruşturmasında 2 Tutuklama

Operasyon ve gözaltılar

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda; Menteşe, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, kamuoyunu yanıltmaya yönelik içerikler ürettikleri ve sahte hesaplar üzerinden hedef gösterme, itibarsızlaştırma ve tehdit amaçlı paylaşımlar yaptıkları öne sürülen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden bir kişi emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Adli süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kürşat K. ve Cemal D., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerden S.Ü.Ö. hakkında elektronik kelepçeli ev hapsi kararı verildi. Diğer şüpheliler P.B., S.K., S.C.S., H.D. ve İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma, 'devlet büyüklerine hakaret' suçlaması kapsamında sürdürüldü.

