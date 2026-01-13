Münevver Karabulut’un Amcası ve Yengesi Susurluk’ta Trafik Kazasında Yaşamını Yitirdi

Kaza detayları ve son gelişmeler

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, 01 Ocak 2026 günü yılbaşı kutlamalarının sürdüğü saatlerde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaşamını yitirdi. Olay, Susurluk Ömerköy mevkiinde İstanbul istikametinde seyir halindeki 34 FBC 585 plakalı otomobilin henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu gerçekleşti.

Kazanın ihbarı üzerine ekipler kısa sürede harekete geçti. Olay yeri müdahalesi için ekipler 15.59’da sevk edilirken, Karesi Grup Amirliği’nden 1 araç ve 4 personelin katılımıyla ekipler 16.23’te kaza mahalline ulaştı. Yapılan ilk incelemede araçta bir sürücü ile iki yolcunun bulunduğu belirlendi.

2009 yılında Cem Garipoğlu tarafından vahşice katledilen Münevver Karabulut’un ailesi, yeni yılda yaşanan bu trafik kazasıyla bir kez daha acı haberle sarsıldı. Kaza sonucu araçta bulunan Hafize Karabulut’un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçtan yaralı olarak çıkarılan Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Hüseyin Karabulut, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Hüseyin Karabulut ve eşi Hafize Karabulut’un cenazeleri, Bolu ili Mengen ilçesi Kayabaşı Köyü Hoşcanlar Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

