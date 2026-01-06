Muş'ta çatından kayan kar park halindeki otomobile zarar verdi

Hürriyet Mahallesi, Muratpaşa Caddesi üzerinde akşam saatlerinde yaşanan olayda, bir binanın çatısından düşen kar kütlesi park halindeki otomobile çarptı.

Edinilen bilgilere göre 5 katlı binanın çatısında biriken kar aniden kayarak caddeye düştü. Çatıdan akan kar kütlesi, otomobilin tavan ve bagaj kısmında çökmeye neden olurken, aracın arka camı da kırıldı.

Olay sırasında çevrede kimsenin bulunmaması daha büyük bir facianın önüne geçti.

Güvenlik kamerası kaydetti

Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken görüntülerde, bir vatandaşın iş yeri önünde beklediği sırada çatıda kayan karı izlediği anlar yer aldı.

