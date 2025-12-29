Mut'ta Kaçak Kazı Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı, 29 Eser Ele Geçirildi

Olayın Detayları

Mersin’in Mut ilçesinde yapılan çalışmada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak kazı yaptığı değerlendirilen şahıslara karşı operasyon düzenledi. Ekipler, kaçak kazı yapan 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda 2 adet dedektör, 3 adet kazı aleti ve 29 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ile birlikte çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Son Durum

Gözaltına alınan 2 şüpheli, adli işlemlerinin yapılması üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

