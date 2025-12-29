DOLAR
42,93 -0,03%
EURO
50,61 0,02%
ALTIN
6.165,33 1,38%
BITCOIN
3.834.565,89 -1,94%

Türkeli'de Fırtına Ağaç Devirdi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi Kapatıldı

Sinop'un Türkeli ilçesinde fırtına nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'nde devrilen ağaç yolu kapattı; belediye ekipleri müdahale etti, yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 11:55
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 11:55
Türkeli'de Fırtına Ağaç Devirdi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi Kapatıldı

Türkeli'de fırtına ağaç devirdi, cadde ulaşıma kapandı

Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç devrilerek yolu kapattı.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Tümerkan Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi.

Yola devrilen ağaç nedeniyle cadde bir süre ulaşıma kapandı; bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla devrilen ağaç yoldan kaldırılarak trafik kontrollü şekilde yeniden sağlandı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE BİR AĞAÇ DEVRİLEREK YOLU...

SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE BİR AĞAÇ DEVRİLEREK YOLU KAPATTI.

SİNOP'UN TÜRKELİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE BİR AĞAÇ DEVRİLEREK YOLU...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Karda Duramayan Ticari Araç Minibüse Çarptı
2
Muğla’da Jandarma Haftalık Operasyonu: 80 Şahıs Yakalandı
3
Nevşehir'de Tır Şarampole Devrildi: Kaza Anı Kamerada
4
Çayırova'da Belediye Otobüsü ile Motokuryenin Çarpışma Anı Kamerada
5
Kırmızı Bültenle Aranan Müteahhit Tutuklandı — Furkan Apartmanı Davasında Şok Savunma
6
Erden Timur: 'Hiçbir Bahis Üyeliğim Olmadı' — Eski Galatasaray Başkan Vekilinin İfadesi
7
Elazığ'da Haftalık Asayiş Raporu: 288 Olay, 376 Yakalama, 29 Tutuklama (21-28 Aralık 2025)

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı