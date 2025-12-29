Türkeli'de Fırtına Ağaç Devirdi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi Kapatıldı

Türkeli'de fırtına ağaç devirdi, cadde ulaşıma kapandı
Sinop'un Türkeli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir ağaç devrilerek yolu kapattı.
Olay ve müdahale
Edinilen bilgiye göre, ilçe genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Tümerkan Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir ağaç şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi.
Yola devrilen ağaç nedeniyle cadde bir süre ulaşıma kapandı; bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla devrilen ağaç yoldan kaldırılarak trafik kontrollü şekilde yeniden sağlandı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
