Karabük’te alkollü sürücü 5 araca çarpıp kaçtı — Polis yakaladı

Karabük’te alkollü sürücü park halindeki 5 araca çarpıp kaçtı, polis yakaladı

Olay Yeri: Şirinevler Mahallesi, Alparslan Caddesi

Karabük’te, Şirinevler Mahallesi Alparslan Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, park halindeki beş araca çarpan sürücü olay yerinden kaçtı. Kısa sürede müdahale eden polis ekipleri sürücüyü yakalayarak gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, M.E.B. (23) idaresindeki 78 AAS 404 plakalı otomobil ilk etapta yol kenarında park halinde bulunan iki araca çarptı. Sürücünün geri manevra sırasında bir araca daha çarpmasının ardından yoluna devam etmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak kısa mesafe sonra park halindeki iki araca daha çarparak durabildi.

Kazanın ardından araçtan inen M.E.B. koşarak olay yerinden uzaklaştı. Araçları zarar gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucu kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı.

Yapılan kontrolde sürücünün 0.84 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.E.B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde bırakılan otomobil ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir motosikletlinin saniyelerle olası bir kazadan kurtulduğu anlar da yer aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KARABÜK'TE PARK HALİNDEKİ 5 ARACA ÇARPTIKTAN SONRA OTOMOBİLİNİ BIRAKIP KAÇAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİS EKİPLERİNCE YAKALANDI.