Eğirdir'de Tofaş Şarampole Devrildi: 5 Yaralı

Kaza Detayları

Isparta’nın Eğirdir ilçesi Haymana köyü mevkiinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole devrildi.

Kaza, Şaban G. (33) idaresindeki Fiat Tofaş marka otomobilin kontrolden çıkması sonucu meydana geldi.

Kazada sürücü Şaban G. (33) ile birlikte Kamile G. (53), Baran G. (18), Halis Mers G. (11) ve Güven G. (18) olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

Müdahale ve İnceleme

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

