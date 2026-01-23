Hatay'da Trafik Kazası: Kaygan Zeminde Dereye Uçan Otomobilde 5 Yaralı

Hatay'da Trafik Kazası: Kaygan Zeminde Dereye Uçan Otomobil
Kaza Ayrıntıları
Hatay'ın Belen ilçesi Benlidere Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kayganlaşan yol nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye uçtu.
Olayda 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan kurtarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
