Hatay'da Trafik Kazası: Kaygan Zeminde Dereye Uçan Otomobilde 5 Yaralı

Hatay'ın Belen ilçesi Benlidere Mahallesi'nde kaygan zeminde kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu; 5 kişi yaralandı, ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 18:31
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 18:31
Hatay'da Trafik Kazası: Kaygan Zeminde Dereye Uçan Otomobilde 5 Yaralı

Hatay'da Trafik Kazası: Kaygan Zeminde Dereye Uçan Otomobil

Kaza Ayrıntıları

Hatay'ın Belen ilçesi Benlidere Mahallesi'nde meydana gelen kazada, kayganlaşan yol nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye uçtu.

Olayda 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan kurtarılan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar, müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

HATAY’DA KAYGANLAŞAN YOLDA DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI.

HATAY’DA KAYGANLAŞAN YOLDA DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI.

HATAY’DA KAYGANLAŞAN YOLDA DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEKİ 5 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da ULTRANS'a Ait Lastik Deposu Alevlere Teslim
2
İzmir Menemen'de Silahlı Saldırı: Eski Erkek Arkadaş Gözde Akbaba’yı Vurdu
3
Şanlıurfa Merkezli Sosyal Medya Dolandırıcılık Operasyonu: 3 Tutuklama
4
Keşan'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı — 2 Yaralı
5
Hatay'da Trafik Kazası: Kaygan Zeminde Dereye Uçan Otomobilde 5 Yaralı
6
Karacabey'de zırhlı araç kazası: 8 kilogram altın için firma açıklaması
7
İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları