Silivri Kuzey Marmara Kınalı Gişeleri'nde Feci Kaza: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişelerinde otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu anne ve baba yaşamını yitirdi, 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 18:41
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 19:04
Otomobil ile yolcu otobüsü gişelerde kafa kafaya çarpıştı

İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeleri mevkiinde yaşanan kazada, otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan anne Fatma Şengün ve baba Emin Şengün olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları G.Ş. (16) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul istikametine seyreden 59 ALV 748 plakalı yolcu otobüsü ile 59 ADN 734 plakalı otomobil gişelere geldiği sırada kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar gişelerin beton blokları arasında sıkıştı.

Kazayı gören yolcuların ihbarı üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde kurtarma çalışması yürütüldü, araç içinden çıkarılan G.Ş. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden çiftin cenazesi yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazanın ardından bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, ağır hasarlı araçlar ekipler tarafından olay yerinden kaldırıldı. Otomobilin parçalanmış görüntüsü dikkati çekti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

