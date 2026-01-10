Nevşehir'de Drift Yapan Sürücü Sosyal Medyadan Yakalandı

Nevşehir'de sosyal medyada paylaşılan drift görüntüleri sonrası Avanos'ta A.P. yakalandı; TCK 179 ve 2918 sayılı KTK 67/1-d gereğince adli ve idari işlem uygulandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 12:41
Nevşehir'de drift görüntüsünü paylaşan sürücü jandarmaya takıldı

Sosyal medya paylaşımları sanal devriye ile tespit edildi

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, Avanos ilçesinde drift attığı belirlenen sürücü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Bahçelievler Mahallesi Açık Otopark alanında bazı kişilerin araçlarıyla akrobatik hareketler yaparak drift attıkları tespit edildi. Söz konusu anlara ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Jandarması ekipleri harekete geçti.

Yapılan çalışmada drift yapan araçların önce plakaları belirlendi ve her iki aracın da A.P. adlı şahıs tarafından kullanıldığı tespit edildi. Jandarma ekipleri, sürücüyü ikametinde yakalayarak hakkında işlem başlattı.

A.P. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 179. maddesi kapsamında trafik güvenliğini kasten tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapılırken, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi gereğince drift yapmak suçundan toplam 58.217 TL idari para cezası uygulandı.

Olay, sosyal medya paylaşımlarının suç tespitinde etkili olduğunu bir kez daha gösterdi.

