Nevşehir'de Evde Gaz Dolumu Yangını: Kamp Ocağı Tüpü Alev Aldı, Sefa T. Yaralandı

Nevşehir'de Evde Gaz Dolumu Yangını: Kamp Ocağı Tüpü Alev Aldı

Olayın Detayları

Nevşehir'de bir vatandaşın evinde kamp ocağı tüpüne gaz dolumu yaparken çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, 2000 Evler Mahallesi 31. Sokak üzerindeki bir sitenin 3. katındaki dairede meydana geldi.

İddiaya göre, Sefa T. küçük piknik tüpünden kamp ocağı tüpüne gaz doldurduğu sırada gaz bir anda alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen Sefa T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bu sırada Sefa T., evde bulunan eşini ve bebeğini güvenlik amacıyla karşı komşuya götürdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda kullanılan piknik tüpü itfaiye ekipleri tarafından evden uzaklaştırıldı.

Yangını söndürmeye çalışırken elinden yaralanan Sefa T.'ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

