Nevşehir'de Evde Gaz Dolumu Yangını: Kamp Ocağı Tüpü Alev Aldı, Sefa T. Yaralandı

Nevşehir'de evde kamp ocağı tüpüne gaz dolumu sırasında çıkan yangında Sefa T. yaralandı; itfaiye müdahale etti, soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 21:32
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 21:32
Nevşehir'de Evde Gaz Dolumu Yangını: Kamp Ocağı Tüpü Alev Aldı, Sefa T. Yaralandı

Nevşehir'de Evde Gaz Dolumu Yangını: Kamp Ocağı Tüpü Alev Aldı

Olayın Detayları

Nevşehir'de bir vatandaşın evinde kamp ocağı tüpüne gaz dolumu yaparken çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, 2000 Evler Mahallesi 31. Sokak üzerindeki bir sitenin 3. katındaki dairede meydana geldi.

İddiaya göre, Sefa T. küçük piknik tüpünden kamp ocağı tüpüne gaz doldurduğu sırada gaz bir anda alev aldı. Alevlerin kısa sürede büyümesiyle yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen Sefa T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bu sırada Sefa T., evde bulunan eşini ve bebeğini güvenlik amacıyla karşı komşuya götürdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Olayda kullanılan piknik tüpü itfaiye ekipleri tarafından evden uzaklaştırıldı.

Yangını söndürmeye çalışırken elinden yaralanan Sefa T.'ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evde tüpten tüpe gaz basarken evi yaktı

Evde tüpten tüpe gaz basarken evi yaktı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Ürek hayatını kaybetti — Liv Hospital Vadi İstanbul açıkladı
2
Fatih Ürek Kalp Krizi Sonrası Hayatını Kaybetti
3
Ankara Sincan'da Kafa Kafaya Kaza: 2 Yaralı
4
Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
5
Gaziantep'te müstehcen fotoğraf cinayeti: Baba-oğula 11 yıl 8'er ay hapis
6
Serik'te Emekli Polis Trafik Kazasında Öldü — Kaza Anı Kamerada
7
Antalya Serik'te Emekli Polis Elektrikli Bisiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları