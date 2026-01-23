Nevşehir'de Hayvan Kaçakçılığı İddiası: Sahte Mikroçiple Köpekler Yurt Dışına

SOHAYKO Başkanı Yasin Yılmaz, barınaktan çıkarılan köpeklerin sahte evraklarla yurtdışına gönderildiğini açıkladı

Sokak Hayvanlarını Koruma (SOHAYKO) Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, Nevşehir Hayvan Barınağı'ndan gönüllülerce yasal yollarla çıkarıldığı belirtilen köpeklerin, daha sonra sahte mikroçip ve evraklarla yurt dışına satıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Yılmaz, derneğe gelen ihbarlar üzerine yapılan araştırmada; barınaktan çıkarılan köpeklerin usulsüz biçimde İstanbul'a taşındığını öne sürdü. İddialara göre bu köpekler, Silivri'de faaliyet gösterdiği belirtilen bir lojistik firma aracılığıyla, sahte veteriner belgeleri, sahte mikroçip kayıtları ve Bulgar pasaportları kullanılarak İpsala ve Hamzabeyli Sınır Kapıları üzerinden Bulgaristan, Macaristan, Ukrayna, Almanya ve Avustralya gibi ülkelere gönderildi.

Yılmaz, sevkiyatlar karşılığında ciddi paralar alındığı iddiasına dikkat çekerek, gönderilen evrakların sahte olması nedeniyle bu hayvanların söz konusu ülkelerde yakalandığı, barınaklara alındığı ve daha sonra öldürüldüğü bilgilerine ulaştıklarını söyledi.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'de H.İ. öncülüğünde 10 gönüllü aracılığıyla Nevşehir Barınağı'ndan yaklaşık 100 köpeğin çıkarıldığı ileri sürüldü. Bazı gönüllülerin, kendilerine ait herhangi bir yazılı beyan ve rızaları olmaksızın, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 'Tarım Cebimde' sistemi üzerinden üzerlerine kayıtlı köpeklerin silindiğini iddia ettikleri öğrenildi.

Yılmaz ayrıca İstanbul'da gönderim yapıldığı iddia edilen bir adreste 300'e yakın köpeğin öldürüldüğü ve arka tarafta bulunan bir alana gömüldüğü yönünde ciddi iddiaların bulunduğunu ifade etti.

Konuya ilişkin olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı ve Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirten Yılmaz, olayın valilik, ilgili bakanlıklar ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından ivedilikle araştırılması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz, "Barınaklardan 'iyilik yapıyoruz' denilerek çıkarılan hayvanları para karşılığında Avrupa'ya gönderen ve bu hayvanlar üzerinden kazanç sağlayan kişilerle mücadelemiz sürecek." ifadelerini kullandı.

Ayrıca bazı gönüllü hayvan severlerin, yaralı ve hasta sokak hayvanlarının görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaşarak tedavi ve mama için yüksek miktarda bağış topladıkları iddiası da dile getirildi.

NEVŞEHİR’DE HAYVAN BARINAĞINDAN, GÖNÜLLÜLER TARAFINDAN ÇIKARILAN KÖPEKLERİN, SAHTE MİKROÇİPLERLE YURT DIŞINDA SATILDIĞI İDDİA EDİLDİ.