Niğde-Bor'da Kaza: Motosikletle Otomobil Çarpıştı, 1 Kişi Öldü

Kazanın Detayları ve Soruşturma

Niğde’nin Bor ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Olay, Niğde-Bor kara yolu TOKİ Kavşağında gerçekleşti.

A.Ö. yönetimindeki 06 DUT 667 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve sürücüsü Y.E.Ö. olan 51 ADE 472 plakalı motosiklete arkadan çarptı.

Çarpışma sonrası ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Y.E.Ö., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü A.Ö. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı ve incelemeler sürüyor.

