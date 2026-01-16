Niğde'de 3. Kat Ofisinde Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Niğde'de 3. Kat Ofisinde Yangın Söndürüldü

Dr. Sami Yağız Caddesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Edinilen bilgilere göre, Dr. Sami Yağız Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki ofiste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

