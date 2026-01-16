Niğde'de 3. Kat Ofisinde Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Niğde'de Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki 3. kat ofisinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; dumandan etkilenen 3 kişi olay yerinde tedavi edildi. İnceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 23:11
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 23:11
Niğde'de 3. Kat Ofisinde Yangın: 3 Kişi Dumandan Etkilendi

Niğde'de 3. Kat Ofisinde Yangın Söndürüldü

Dr. Sami Yağız Caddesi'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

Edinilen bilgilere göre, Dr. Sami Yağız Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3’üncü katındaki ofiste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Dumandan etkilenenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

NİĞDE MERKEZ DR. SAMİ YAĞIZ CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN BİR APARTMANIN 3’ÜNCÜ KATINDAKİ OFİSTE YANGIN...

NİĞDE MERKEZ DR. SAMİ YAĞIZ CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN BİR APARTMANIN 3’ÜNCÜ KATINDAKİ OFİSTE YANGIN ÇIKTI.

NİĞDE MERKEZ DR. SAMİ YAĞIZ CADDESİ ÜZERİNDE BULUNAN BİR APARTMANIN 3’ÜNCÜ KATINDAKİ OFİSTE YANGIN...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de İş Adamlarını Görüntülerle Şantaj Yapan Çete Çökertildi
2
Kastamonu'da İntihar Notuyla Tefeci Şebekesi Çökertildi: 9 Tutuklama
3
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis
4
Konya'da Silahlı Olay: Kız Kardeşini Öldürüp Annesini Yaralayan Şüpheli İntihar Etti
5
Mardin'de Kayıp İki Çocuğun Cansız Bedeni Gölette Bulundu
6
Batman-Siirt Karayolunda Kaza: Kıra Dağı'nda Bariyerlere Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
7
Bozcaada’da Karaya Oturan Tanker 12 Gün Sonra Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları