Kayseri'de Lise 1 Öğrencisi Karnesindeki 3 Zayıf Sonrası Hayatını Kaybetti

Kayseri'de Lise Öğrencisi Karnesindeki 3 Zayıf İddiasıyla Hayatını Kaybetti

Olayı yaratan tartışma sonrasında genç hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre karnesinde 3 dersinin zayıf olması nedeniyle ağabeyiyle tartışan lise 1 öğrencisi T.Ş. (15), bulunduğu yerin penceresinden atlayarak ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın son katında gerçekleşti. Durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenciyi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen T.Ş. hastanede hayatını kaybetti ve cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

