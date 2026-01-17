Kayseri'de Lise 1 Öğrencisi Karnesindeki 3 Zayıf Sonrası Hayatını Kaybetti

Kayseri'de lise 1 öğrencisi T.Ş. (15), karnesinde 3 zayıf olduğu iddiasıyla ağabeyiyle tartıştıktan sonra 6. kattan atlayarak yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 01:26
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 01:37
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre karnesinde 3 dersinin zayıf olması nedeniyle ağabeyiyle tartışan lise 1 öğrencisi T.Ş. (15), bulunduğu yerin penceresinden atlayarak ağır yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Demokrasi Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde bulunan 6 katlı binanın son katında gerçekleşti. Durumu fark eden ailenin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı öğrenciyi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen T.Ş. hastanede hayatını kaybetti ve cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.

