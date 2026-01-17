Sivas'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı: Şarkışla-Altınyayla Yolu Kapandı

Sivas'ta gece artan kar ve tipi ulaşımı aksattı; Şarkışla-Altınyayla yolu kapandı, bazı araçlar yolda kaldı ve sürücülerin zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 02:02
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 02:20
Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar ve tipi, Sivas genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli kar yağışı ve fırtına uyarısı yapılan kentte özellikle kırsal kesimlerde yaşam ve ulaşım güçleşti.

Şarkışla ile Altınyayla arasındaki yol ulaşıma kapandı. Yoğun kar ve rüzgâr nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı.

Mahsur kalan vatandaşların yaşadığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı; görüntülerde tipinin ve karın yolları nasıl etkilediği açıkça görülüyor.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları