Sivas'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı: Şarkışla-Altınyayla Yolu Kapandı

Sivas'ta Kar ve Tipi Ulaşımı Aksattı

Şarkışla-Altınyayla yolunda kapanma

Gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar ve tipi, Sivas genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli kar yağışı ve fırtına uyarısı yapılan kentte özellikle kırsal kesimlerde yaşam ve ulaşım güçleşti.

Şarkışla ile Altınyayla arasındaki yol ulaşıma kapandı. Yoğun kar ve rüzgâr nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı.

Mahsur kalan vatandaşların yaşadığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı; görüntülerde tipinin ve karın yolları nasıl etkilediği açıkça görülüyor.

