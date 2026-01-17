Hatay'da Konteyner Yangını: Turunçlu Mahallesi'nde Depo Konteyneri Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'da konteyner alevlere teslim oldu
Hatay'ın Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde depo amaçlı kullanılan bir konteyner alevlere teslim oldu. Yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.
İhbar ve müdahale
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak konteyner önemli ölçüde hasar görerek kullanılamaz hale geldi.
