Hatay'da Konteyner Yangını: Turunçlu Mahallesi'nde Depo Konteyneri Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay Defne Turunçlu'da depo olarak kullanılan konteyner alevlere teslim oldu; itfaiye müdahalesiyle kontrol altına alındı, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 01:15
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 01:37
Hatay'da Konteyner Yangını: Turunçlu Mahallesi'nde Depo Konteyneri Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'da konteyner alevlere teslim oldu

Hatay'ın Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'nde depo amaçlı kullanılan bir konteyner alevlere teslim oldu. Yangında konteyner kullanılamaz hale geldi.

İhbar ve müdahale

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak konteyner önemli ölçüde hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

HATAY'DA ALEVLERE TESLİM OLARAK YANAN KONTEYNER KULLANILMAZ HALE GELDİ.

HATAY'DA ALEVLERE TESLİM OLARAK YANAN KONTEYNER KULLANILMAZ HALE GELDİ.

HATAY'DA ALEVLERE TESLİM OLARAK YANAN KONTEYNER KULLANILMAZ HALE GELDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Çay Ocağında Gece Yarısı Yangın: İtfaiye Müdahalesi
2
Ankara'da Gece Kar Yağışı Etkili Oldu
3
Çanakkale Boğazı'nda Motor Arızası Yapan Tekne ve 3 Kişi Sahil Güvenlik Tarafından Kurtarıldı
4
Antalya Gazipaşa'da Araçta Yanmış Ceset: 1 Tutuklama, 3 Adli Kontrol
5
Aydın'da Aranan 2 Şahıs Jandarmaya Yakalandı
6
Dilek İmamoğlu: 'Tarafsız ve tutuksuz yargılama istiyoruz'
7
Adıyaman'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı — 02 AAP 674

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları