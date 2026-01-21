Nikolay Svechnikova'nın Annesi İstanbul'a Geldi — DNA Testi İçin

İstanbul Boğazı’nda bulunan cesedin Nikolay Svechnikova’ya ait olabileceği şüphesiyle annesi Galiba Svechnikov, DNA testi için İstanbul’a geldi.

İstanbul Boğazı’nda bulunan cesedin ait olduğu değerlendirilen Rus yüzücü Nikolay Svechnikova’nın annesi Galiba Svechnikov, DNA testi için İstanbul’a geldi.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kaybolmuştu. Dün Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında bir ceset bulundu. Sudan çıkarılan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’a ait olabileceği değerlendirildi.

Kıyıya çıkarılan ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna götürüldü. Otopsi ve kimlik tespit işlemleri sürüyor.

Cesedin kimliğinin doğrulanması için Rus yüzücünün annesi Galiba Svechnikov de eşiyle birlikte DNA testi yaptırmak üzere İstanbul’a geldi. Rusya’dan gelen acılı anne, İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada eşiyle geldiğini belirterek, "Çocuğumun cesedini bulmuşlar. İlgili işlemlerden sonra cenazeyi memlekete götüreceğiz" dedi.

Olayla ilgili adli ve tıbbi incelemelerin tamamlanmasının ardından yapılacak DNA analizleri, cesedin kesin kimliğine ilişkin net bilgiyi verecek.

