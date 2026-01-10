Niksar’da şarampole devrilen minibüs hurdaya döndü: 1 yaralı

Kaza detayları

Tokat’ın Niksar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, bir minibüs şarampole devrilerek hurda yığınına dönüştü. Olay, Niksar-Akkuş yolu üzerinde gerçekleşti.

İddiaya göre, sürücü B. Ö. yönetimindeki 60 ABD 843 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada minibüs ağır hasar alırken sürücü yaralandı.

B. Ö., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarıldıktan sonra Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

