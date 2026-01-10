Niksar’da şarampole devrilen minibüs hurdaya döndü: 1 yaralı

Niksar-Akkuş yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 60 ABD 843 plakalı minibüs şarampole devrildi, sürücü B. Ö. yaralandı.

Kaza detayları

Tokat’ın Niksar ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, bir minibüs şarampole devrilerek hurda yığınına dönüştü. Olay, Niksar-Akkuş yolu üzerinde gerçekleşti.

İddiaya göre, sürücü B. Ö. yönetimindeki 60 ABD 843 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada minibüs ağır hasar alırken sürücü yaralandı.

B. Ö., kendi imkanlarıyla araçtan çıkarıldıktan sonra Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları