Nizip'te Çocuğun Yanında Havaya Ateş Eden Şahıs Yakalandı

Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, küçük bir çocuğun yanında silahla havaya ateş açan şahıs, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve ardından sosyal medya üzerinden paylaştı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntülerin paylaşılmasının ardından başlattığı çalışma sonucu şüpheliyi gözaltına aldı. Şahsın evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı belirtilen tabanca ele geçirildi.

Yakalanan şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı ve soruşturma sürüyor.

